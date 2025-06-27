Burdur'da Yangın: 8 Dönüm Arazi Zarar Gördü

Burdur'da Yangın: 8 Dönüm Arazi Zarar Gördü
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Burdur Merkez Çendik köyünde çıkan yangında, balya yapılmak üzere biçilmiş ekin saplarının bulunduğu alanda yaklaşık 8 dönüm arazi zarar gördü. Yangın, itfaiye ve köylülerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Burdur Merkez Çendik köyünde çıkan yangında, yaklaşık 8 dönüm arazi zarar gördü. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Burdur merkeze bağlı Çendik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, balya yapılmak üzere biçilmiş ekin saplarının bulunduğu tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin ve köylülerin çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında Fatih S.'ye ait yaklaşık 5 dönüm, İsmail S.'ye ait yaklaşık 3 dönüm olmak üzere toplam 8 dönüm alan yanarak zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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