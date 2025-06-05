Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Burdur'un Karamanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 51,48 gram metamfetamin ele geçirildi.
Burdur'un Karamanlı ilçesinde araçta uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karamanlı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince 29 Mayıs'ta Karamanlı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda R.K., B.E. ve S.Ş. isimli şahısların bulunduğu araç ve üst aramasında 51,48 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.E. ve R.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa