Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Burdur'un Karamanlı ilçesinde araçta uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karamanlı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince 29 Mayıs'ta Karamanlı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda R.K., B.E. ve S.Ş. isimli şahısların bulunduğu araç ve üst aramasında 51,48 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.E. ve R.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR