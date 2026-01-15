Haberler

Burdur'da 730 araca idari ceza

Burdur'da İl Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 11 bin 571 araç kontrol edildi. 730 araç ve sürücüsüne idari para cezası kesilirken, 83 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri tarafından sorumluluk bölgesindeki yol güzergahlarında, 05-11 Ocak tarihlerinde denetim yapıldı. Trafik işaretleri ve ışık ihlali, okul servisi, yolcu taşıyan araçlar ile araçlarda emniyet kemeri, kış lastiği kullanımına yönelik denetimler sonucunda 11 bin 571 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kural ihlali yapan 730 araç ve sürücüsüne idari yaptırım uygulandı, 83 araç trafikten men edildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
