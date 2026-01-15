Burdur'da 730 araca idari ceza

Burdur'da trafik denetimlerinde kural ihlali yapan 730 araç ve sürücüsüne idari para cezası kesildi, 83 araç ise trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri tarafından sorumluluk bölgesindeki yol güzergahlarında, 05-11 Ocak tarihlerinde denetim yapıldı. Trafik işaretleri ve ışık ihlali, okul servisi, yolcu taşıyan araçlar ile araçlarda emniyet kemeri, kış lastiği kullanımına yönelik denetimler sonucunda 11 bin 571 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kural ihlali yapan 730 araç ve sürücüsüne idari yaptırım uygulandı, 83 araç trafikten men edildi. - BURDUR