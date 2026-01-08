Burdur'da şiddetli rüzgar nedeniyle minarenin kubbesi koptu
Burdur'un Yeşilova ilçesinde meydana gelen şiddetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresinin kubbesi yerinden koptu. Olay sonrasında cami ibadete kapatıldı ve çevrede güvenlik önlemleri alındı.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle cami minaresinin kubbesi yerinden koptu.
Olay, öğle saatlerinde Yeşilova ilçesine bağlı Salda köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli rüzgar nedeniyle köyde bulunan caminin minaresi zarar gördü. Minarenin kubbesi yerinden koparken düşme tehlikesine karşı çevrede güvenlik önemi alınırken cami geçici olarak ibadete kapatıldı. - BURDUR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa