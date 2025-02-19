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Burdur'da Şarampole Uçan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Burdur'da Şarampole Uçan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Burdur'un Ağlasun ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili şarampole uçtu. Olay yerinde hayatını kaybeden Cengiz Çetiner'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Burdur'un Ağlasun ilçesi Kiprit köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cengiz Çetiner idaresindeki 07 ABH 456 plakalı Honda marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücü Çetiner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Çetiner'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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