Burdur'da kontrolden çıkan otomobil levhaya çarptı: 1 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bir levhaya çarptı. Yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan levhaya çaptığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Burdur - Antalya karayolu Susuz Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.E.Z. idaresindeki 15 SE 803 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarından bulunan levhaya çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

