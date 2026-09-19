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Burdur'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Burdur'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Burdur'da Aydınlık Evler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde saat 14.30 sıralarında otomobil ile tırın çarpışması sonucu otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Burdur'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Aydınlık Evler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.S. idaresindeki 15 DL 703 plakalı Tofaş marka otomobil ile S.T.'nin kullandığı 68 DE 430 plakalı tır çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu konumunda bulunan M.T. yaralanırken kaza ihbarı üzerine adres sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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