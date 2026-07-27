Burdur'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Burdur'da kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan otomobilin genç sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bucak ilçesine bağlı Ürkütlü ile Yüreğil köylerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ö. (22) idaresindeki 07 BEE 480 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan O.Ö., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı