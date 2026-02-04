Burdur'da okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetim
Burdur'da, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik olarak okul çevreleri ve öğrenci servis araçlarına yönelik denetimler yapıldı. 93 okul çevresi, 19 internet salonu, 107 kahvehane ve büfe, 12 metruk bina, 58 park ve bahçe ile 78 öğrenci servis aracı denetlendi. 487 şahsın GBT sorgulaması gerçekleştirildi.
Burdur'da polis ekipleri tarafından, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik olarak okul çevreleri ile öğrenci servis araçlarına yönelik il genelinde denetim gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, Burdur Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda; il genelinde 93 okul çevresi, 19 internet ve oyun salonu, 107 kahvehane ve büfe, 12 metruk bina, 58 park ve bahçe ile 78 öğrenci servis aracı denetlendi. Denetimler sırasında 487 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. - BURDUR