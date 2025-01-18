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Burdur'da Mutfakta Çıkan Yangın Büyümeden Söndürüldü

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Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir evde mutfaktan çıkan yangın, evin sahibi Fatma Çapar'ın hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın aspiratörden dolayı çıktı ve maddi hasara yol açtı.

Mutfakta çıkan yangın büyümeden söndürüldü

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesinden mutfakta çıkan yangında evde maddi hasar oluştu.

Yangın saat 12.00 sıralarında Burdur'un Gölhisar ilçesi Çeşme Mahallesi Hacı Musa Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere hasta annesine bakmak için kardeşi Mülayim Çapar'ın evine gelen Fatma Çaparmutfaktan yükselen dumanları görünce kardeşine haber verip yangını kendi çabalarıyla söndürmeye çalıştı. Kardeşinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yapılan incelemelerde yangının aspiratörden çıktığı tespit edildi. Yangında yaralanan olmazken evde maddi hasar oluştu.

Yangını erken fark edip evin tamamen yanmasını engelleyen Fatma Çapar; " Anneme bakmak için kardeşimin evine gelmiştim. İçeri girdiğimde evin duman altında olduğunu gördüm. Hemen elime havlu alıp mutfakta alevlerin üzerine kapatıp söndürmeye çalıştım. Daha sonra kardeşimi aradım o da eve geldi. İtfaiye de gelince yangını söndürdüler." dedi.

Burdur'da Mutfakta Çıkan Yangın Büyümeden Söndürüldü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDEF AKSOY - 3.Sayfa
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