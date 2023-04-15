Burdur'da muayeneye götürülen araç yolda alev aldı

Burdur'un Bucak ilçesinde muayeneye götürülürken yolda alev alan araç, itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Gazi Caddesi'nde Özgür A., 15 EN 211 plakalı otomobilini muayene istasyonuna götürmek için yola çıktı. Yolda otomobilini LPG'den benzine aldığı esnada aracın motor bölümünden alevler yükselmeye başladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü.

Olayda yaralanan kimse olmazken, araçta maddi hasar oluştu. - BURDUR