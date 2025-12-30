Haberler

Burdur'da motosiklet park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

Güncelleme:
Burdur'da genç sürücünün kullandığı motosiklet park halindeki bir otomobile çarptı. Kazada 17 yaşındaki sürücü ve yolcu yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

Burdur'da motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Yeni Mahalle Bayer Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.O. (17) idaresindeki 15 ABV 600 plakalı motosiklet park halindeki 07 CCG 463 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.O. ile motosiklette yolcu konumunda olan A.T. (17) yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

