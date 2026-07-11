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Dağda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Dağda mahsur kalan keçiler kurtarıldı
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Burdur'un Bucak ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan keçiler, AFAD ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Burdur'da dağlık alanda mahsur kalan keçiler, ekiplerce kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bucak ilçesine bağlı Kestel köyü yakınlarında bir keçilerin dağlık ve sarp arazide mahsur kaldığı ihbarı üzerine Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri harekete geçti. Bölgeye intikal eden ekipler, keçileri mahsur kaldığı yerden kurtararak, sahibine teslim etti. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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