Burdur'da kontrolden çıkan araç refüje daldı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Burdur'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak refüjdeki ağaçlara çarpan araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, çevre yolu Şehit Cemil Topçuoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Güngör Yılmaz (49) yönetimindeki 07 AJH 437 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı. Kazada otomobil içinde bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve trafik ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralanan Güngör Yılmaz (49), eşi Hilmiye Yılmaz (49), Gülsüm Ü.(40) ve İsmail Ü. (44) ambulansla Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Hilmiye Yılmaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araçta bulunan diğer üç kişinin ise durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Hayatını kaybeden Hilmiye Yılmaz'ın eşiyle birlikte Antalya'da fotoğrafçılık yaptığı öğrenildi. - BURDUR