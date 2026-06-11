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Burdur'da kerpiç ev çöktü: 2 kişi yaralandı, enkaz altındaki büyükbaş hayvan kurtarıldı

Burdur'da kerpiç ev çöktü: 2 kişi yaralandı, enkaz altındaki büyükbaş hayvan kurtarıldı
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Burdur'un Bucak ilçesinde kerpiç bir evin çökmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı, enkaz altında kalan büyükbaş hayvan ise ekipler tarafından sağ kurtarıldı.

Burdur'da çöken kerpiç evdeki 2 kişi hafif yaralanırken, enkaz altındaki büyükbaş hayvan ekiplerce sağ olarak kurtarıldı.

Olay, Bucak ilçesi Yüreğil köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içerisinde 2 kişinin yaşadığı kerpiç ev henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında evdeki 2 kişi enkaz altından hafif yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. olayda enkaz altında kalan bir büyükbaş hayvan da ekiplerin titiz çalışması sonucu bulunduğu yerden sağ olarak kurtarıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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