Burdur'da minibüsle üç tekerlekli motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Burdur'un Bağlar Mahallesi'nde minibüs ile üç tekerlekli motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Burdur'da kavşakta minibüs ile üç tekerlekli motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bağlar Mahallesi Ofis Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 15 KE 423 plakalı minibüs ile N.Ş. idaresindeki 15 ACY 808 plakalı üç tekerlekli motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet yan devrilirken motosiklet sürücüsü N.Ş. ve motosiklette yolcu olan M.Ş. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
