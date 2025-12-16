Burdur'da jandarma ekipleri tarafından bilgilendirme ve farkındalık eğitimi

Burdur'da jandarma ekipleri tarafından vatandaşa yönelik bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ağlasun ilçesi Yeşilbaşköy köyünde bulunan 50 vatandaşa "6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun", "KADES", "Siber Farkındalık ve Dolandırıcılık", En İyi Narkotik Polisi Anne ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele" konularında farkındalık eğitimi verildi. - BURDUR