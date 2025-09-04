Burdur'da Dağlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Burdur'un Altınyayla ilçesinde, Çırkıcak Dağı'nda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 1 dekarlık çalılık alan zarar gördü.
Yangın, sabah saatlerinde Altınyayla ilçesi Çırkıcak Dağındaki çalılık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, çevredeki yerleşim yerinden dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine yangın bölgesine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Arazi şartları nedeniyle güçlükle bölgeye ulaşan ekiplerce yangın büyümeden söndürüldü. Yangında 1 dekarlık çalılık alan zarar gördü. - BURDUR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa