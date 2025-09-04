Haberler

Burdur'da Dağlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Burdur'da Dağlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Burdur'un Altınyayla ilçesinde, Çırkıcak Dağı'nda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 1 dekarlık çalılık alan zarar gördü.

Burdur'un Altınyayla ilçesinde dağda çalılık alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Altınyayla ilçesi Çırkıcak Dağındaki çalılık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, çevredeki yerleşim yerinden dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine yangın bölgesine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Arazi şartları nedeniyle güçlükle bölgeye ulaşan ekiplerce yangın büyümeden söndürüldü. Yangında 1 dekarlık çalılık alan zarar gördü. - BURDUR

