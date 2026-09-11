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Burdur’da çıkan yangında teras kat küle döndü

Burdur’da çıkan yangında teras kat küle döndü
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Burdur’da 3 katlı binanın teras katında çıkan yangında evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Burdur'da 3 katlı binanın teras katında çıkan yangında evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Emek Mahallesi Yonca Sokak'taki 3 katlı binanın teras katında çıktı. Edilinen bilgiye göre, teras karında dumanlıları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında teras katta mahsur kalan anne ve kızı, itfaiye ekiplerinin merdivenli araçla gerçekleştirdiği müdahale sonucu son anda kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binanın teras katı ile çatı katı kısmen yanarak zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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