Burdur'da 2025'te bin 284 litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi

Burdur'da 11 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda bin 284,5 litre kaçak/sahte alkol ele geçirilirken, 56 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak ve sahte içkiyle mücadeleye yönelik bu yılın 11 ayında düzenlediği operasyonlarda, şüphelilere ait araç, ikamet ve iş yerlerinde aramalar gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda; bin 177,5 litre etil alkol, 107 litre sahte/el yapımı alkol olmak üzere toplam bin 284,5 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefetten ise 56 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - BURDUR