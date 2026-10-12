Burdur-Antalya yolunda traktörle otomobil çarpıştı, otomobil sürücüsü ağır yaralandı

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Burdur-Antalya kara yolunda traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Burdur-Antalya kara yolu İnsuyu mevkiinde yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa K. (33) idaresindeki 15 AAD 813 plakalı, arkasında 2 römork bulunan traktör, tali yoldan ana yola çıktığı sırada Antalya istikametinden Burdur yönüne seyreden Fuat M. (20) yönetimindeki 15 PL 174 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Fuat M. ağır yaralanırken ihbar üzerine adrese sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı