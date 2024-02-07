Üye Girişi
Haberler

Bungalov evde konaklıyordu, çıkan yangında hayatını kaybetti

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 50 yaşındaki adam, bungalov evde konaklarken çıkan yangında hayatını kaybetti. Erhan Çömlekçioğlu'nun cansız bedeni otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 50 yaşındaki adam, bungalov evde konaklarken çıkan yangında hayatını kaybetti.

Kırkpınar Mahmudiye Mahallesi Hasanpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Erhan Çömlekçioğlu (50) kendine ait bungalov evde konakladığı esnada henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Erhan Çömlekçioğlu, feci şekilde yanarak can verirken yangın yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Erhan Çömlekçioğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sapanca Sakarya Otopsi İtfaiye Ölüm Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title