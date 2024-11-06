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Bungalov Ev Taşıyan Tır, Sinop'ta Tünel Girişine Takıldı

Bungalov Ev Taşıyan Tır, Sinop'ta Tünel Girişine Takıldı
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Sinop'ta bungalov ev taşıyan bir tır, Çiftlik Tüneli'ne girmeye çalışırken tünel girişine takıldı. Olay sonucunda trafik durdu, ancak tünelde hasar oluşmadan yol kısa sürede yeniden açıldı.

Sinop'ta bungalov ev taşıyan tır, geçmeye çalıştığı tünelin girişine takıldı.

Olay, akşam saatlerinde Sinop-Samsun Yolu Çiftlik tüneli mevkiinde meydana geldi. Üzerinde bungalov ev taşıyan 34 KZ 6191 plakalı tır Çiftlik Tüneli'ne girdiği esnada üzerindeki bungalov ev tünelin girişine takıldı. Yol trafiğe kapandı. Tünel girişine takılan tırın polis ekipleri kontrolünde geri geri gitmesi sağlandı. Daha sonra tırın üstündeki bungalov evin çatı kısmı sökülerek tekrardan tünelden geçmesi denendi. Bungalov evin çatı kısmı söküldüğü halde tünelden geçemeyen tır, servis yolundan yoluna devam etti. Tünelde herhangi bir hasar oluşmazken, yolun kısa süre içinde yeniden trafiğe açıldığı bildirildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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