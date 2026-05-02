Bulgaristan'da dev heyelan: Pamporovo-Smolyan yolu ulaşıma kapandı

Bulgaristan'da Smolyan-Pamporovo karayolunda toprak kayması meydana geldi. Onlarca ağaç yamaçtan sürüklenirken, yol trafiğe kapandı.

Bulgaristan'daki Rodop Dağları'nda bulunan Smolyan kasabası ile Pamporovo tatil beldesi arasındaki karayolunda çatlaklar oluştuğu yönünde ihbar yapıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, asfalt zeminde ciddi yarıklar tespit ederek trafiği durdurdu. İncelemelerin sürdüğü sırada dev toprak kütlesi, yamaçtan aşağı kaydı. Toprak kayması sonucu yolun 60 metrelik bölümü çöktü. Pamporovo-Smolyan yolunun tamamen ulaşıma kapandı. Heyelan sırasında onlarca ağaç kökünden sökülürken, elektrik direkleri de devrildi. Bölgede bulunan doğal gaz hattının zarar gördüğü, gaz akışının ve elektriğin güvenlik amacıyla kesildiği öğrenildi.

Terk edilmiş bina için çökme riski

Heyelan bölgesine yakın noktada bulunan 7-8 katlı terk edilmiş beton yapının temellerinde hasar oluştuğundan şüphe edildiği belirtildi. Binanın çökme riski taşıdığını belirten yetkililer, çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Heyelan bölgesinin üst kısmında yer alan baraj da incelemeye alındı. Uzman ekiplerin, barajdan kaynaklı su sızıntısı veya zeminin aşırı yumuşaması gibi ihtimalleri araştırdığı öğrenildi.

Zemin hareketliliği sürüyor

İlk belirlemelere göre yaklaşık 5 ila 6 bin metrekarelik alan kaydı. Bölgede zemin hareketlerinin devam ettiği ve yeni çökmeler yaşanabileceği uyarısında bulunuldu. Sürücüler, alternatif güzergahlara yönlendirildi. Yolun ne zaman açılacağına ilişkin çalışmaların zeminin stabil hale gelmesinin ardından başlayacağı açıklandı. - SOFYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
