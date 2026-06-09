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Polis Şehidi Yangöz Davasında Beraat Kararı Bozuldu: Zanlıya Müebbet Hapis

Polis Şehidi Yangöz Davasında Beraat Kararı Bozuldu: Zanlıya Müebbet Hapis
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2021'de şehit edilen polis memuru Ercan Yangöz'ün ailesinin hukuk mücadelesi sonuç verdi. İlk duruşmada beraat eden zanlı Efe Özturan, İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nin kararıyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Buldanlı polis memuru Ercan Yangöz'ün şehit olduğu olayla ilgili davada berat kararı verilen zanlının cezası, ailenin verdiği hukuk mücadelesi sonunda müebbet hapis cezasına çevrildi.

16 Haziran 2021 tarihinde yaşanan olayda, silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelileri takibe alan Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yahşi Mahallesi Giritliler Sokak'ta silahlı saldırıya uğramış, olayda Denizli'nin Buldan ilçesinde doğup büyüyen polis memuru Ercan Yangöz şehit olmuş, polis memuru Abdülkadir Doğan ise yaralanmıştı.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya; tutuklu sanık Fatih Özturan'ın Ercan Yangöz'ü şehit etmesinden dolayı müebbet hapis, polis mamuru Abdülkadir Doğan'ı yaralamasından dolayı 10 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, oğlu Efe Özturan'ın ise beraatine karar vermişti.

Şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün ailesi, verilen berat kararına itiraz ederek, dosyayı isnitaf mahkemesine taşıdı. Ailenin itirazını değerlendiren İzmir Bölge İdare Mahkemesi, Efe Özturan'a verilen beraat kararı bozarak, müebbet hapis cezasına çevirdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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