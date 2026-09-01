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Buldan'da 2 Ton Üzüm Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

Buldan'da 2 Ton Üzüm Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı
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Buldan'da geçtiğimiz günlerde bir üzüm bağından yaklaşık 2 ton üzüm çalınması olayının şüphelileri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. 30 Ağustos Pazar günü Acısu mevkiindeki Halıllar Bağları'nda İbrahim Özet'e ait bağdan üzümleri keserek kaçan kadınlı erkekli grup, ekiplerin titiz araştırması sonucu tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Buldan'da geçtiğimiz günlerde bir üzüm bağından yaklaşık 2 ton üzüm çalınması olayının şüphelileri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Buldan'da yaklaşık 2 ton üzümün çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler yakalandı. 30 Ağustos Pazar günü Buldan Acısu mevkiinde, Halıllar Bağları olarak bilinen bölgede İbrahim Özet'e ait üzüm bağına giren kadınlı erkekli bir grup, asmalardaki üzümleri keserek beraberlerinde getirdikleri araca yükleyip olay yerinden uzaklaşmıştı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları titiz araştırma ve incelemeler sonucunda üzüm hırsızlığı olayının şüphelilerine ulaştı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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