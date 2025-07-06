Bulanık'ta Barajda Kaybolan Gençten Üzücü Haber

Bulanık'ta Barajda Kaybolan Gençten Üzücü Haber
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Muş'un Bulanık ilçesinde serinlemek için girdiği barajda kaybolan 26 yaşındaki Berat Özkan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muş'un Bulanık ilçesinde serinlenmek için girdiği barajda kaybolan şahsın cansız beldesine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erentepe beldesinde Alparslan 1 Barajında serinlemek için suya giren Berat Özkan (26) kısa süre gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Muş İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Erzurum, Bitlis ve Van'dan arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Su yüzeyinde bot, su altında dalgıçların çalışmaları sonucu Özkan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Özkan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılırlen, olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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