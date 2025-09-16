Buharkent'te Ormanlık Alanda İzinli Kenevir Ekimi Yapıldı
Aydın'ın Buharkent ilçesinde yapılan operasyonda ormanlık alanda 40 kök kenevir ele geçirildi. Şüpheli 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde ormanlık alan içerisinde 40 kök kenevir ele geçirilirken, şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından istihbarat bilgisi doğrultusunda, Buharkent Güneydoğu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda izinsiz kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi. Yapılan aramada 40 kök kenevir ele geçirilirken, şüpheli 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa