Haberler

Buharkent'te Ormanlık Alanda İzinli Kenevir Ekimi Yapıldı

Buharkent'te Ormanlık Alanda İzinli Kenevir Ekimi Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Buharkent ilçesinde yapılan operasyonda ormanlık alanda 40 kök kenevir ele geçirildi. Şüpheli 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde ormanlık alan içerisinde 40 kök kenevir ele geçirilirken, şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından istihbarat bilgisi doğrultusunda, Buharkent Güneydoğu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda izinsiz kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi. Yapılan aramada 40 kök kenevir ele geçirilirken, şüpheli 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Uçakta kirli çorabı andıran 'garip bir koku' duydu, sonrası felaket

Uçakta kirli çorabı andıran 'garip bir koku' duydu, sonrası felaket
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin eski kaptanını çıldırtan görüntü: Kimsin sen?

Fenerbahçe'nin eski kaptanını çıldırtan görüntü: Kimsin sen?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.