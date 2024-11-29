Buharkent'te 7 Yıldır Aranan Suçlu Yakalandı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrol faaliyeti kapsamında 11 suçtan 7 yıldır aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Buharkent D-320 Denizli-Aydın karayolu üzerinde aranan şahıslara yönelik yol kontrol faaliyeti gerçekleştirildi. Kontroller esnasında Antalya ve İzmir illerinde işlemiş olduğu; 9 dosyadan dolandırıcılık, 2 dosyadan da hırsızlıktan olmak üzere toplam 11 suçtan 7 yıldır aranan ve hakkında 3 yılın üzerinde hapis cezası bulunan ve A.K. isimli şahıs üzerinde kendi resmi olan ancak hukuki bir geçerliliği bulunmayan başka bir şahsa ait belge ibraz etmesi üzerine yapılan araştırmalar sonucunda yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN