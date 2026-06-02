Burdur'da silahla 1 kişiyi ağır yaralayan şahıs tutuklandı

Burdur'un Bucak ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı, olayı gerçekleştiren şahıs tutuklandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralanırken olayı gerçekleştirilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün gece saatlerinde Bucak ilçesine bağlı Kestel Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati B. ile Eser A. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Necati B. yanında getirdiği silahla Eser A.'yı vurarak yaraladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayı gerçekleştiren Necati B. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Necati B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
