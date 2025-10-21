Haberler

Bucak'ta Seyir Halindeki Otomobilde Yangın

Bucak'ta Seyir Halindeki Otomobilde Yangın
Burdur'un Bucak ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Olayda otomobilde maddi hasar oluştu.

Burdur'un Bucak ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Bucak ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 NBP 64 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşın ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın kısa sürede müdahale edilerek söndürüldü. Yangında otomobilde maddi hasar meydana geldi. - BURDUR

