Bucak'ta Seyir Halindeki Otomobilde Yangın

Burdur'un Bucak ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Bucak ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 NBP 64 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşın ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın kısa sürede müdahale edilerek söndürüldü. Yangında otomobilde maddi hasar meydana geldi. - BURDUR