Bucak'ta Kontrolden Çıkan Araç Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı

Burdur'un Bucak ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Bucak ilçesi Beşkonak Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. idaresindeki 07 S 8494 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan kendi imkanları ile çıkan yaralı sürücü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR