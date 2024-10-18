Bu garip 'gelenek' yüzünden damadın gecesi zehir oldu

Nişan töreni sırasında 'gelenek' adı altında hazırlanan kahve karışımı, damadın kusmasına neden oldu. Söz- nişan törenlerinde sık sık uygulanan 'Tuzlu kahve' geleneğini farklı şekilde uygulamaya çalışan bir gelin, kahvenin içine doldurduğu karışımlarla damada zor anlar yaşattı. Görüntü sosyal medyada viral olurken birçok kullanıcı bu geleneğe tepki gösterdi.