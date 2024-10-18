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Bu garip 'gelenek' yüzünden damadın gecesi zehir oldu

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Bir nişanda 'gelenek' adı altında kahveye konulan karışım, damadın kusmasına neden oldu. Gelin kendini tutamayıp bu duruma gülerken damadın zor anları misafirlerin kameralarına yansıdı.

Nişan töreni sırasında 'gelenek' adı altında hazırlanan kahve karışımı, damadın kusmasına neden oldu. Söz- nişan törenlerinde sık sık uygulanan 'Tuzlu kahve' geleneğini farklı şekilde uygulamaya çalışan bir gelin, kahvenin içine doldurduğu karışımlarla damada zor anlar yaşattı. Görüntü sosyal medyada viral olurken birçok kullanıcı bu geleneğe tepki gösterdi.

Bu garip 'gelenek' yüzünden damadın gecesi zehir oldu

Bu garip 'gelenek' yüzünden damadın gecesi zehir oldu
Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

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Yorumlar (16)

Kadir İzci:

Damat buldunda seni çeker mi diye tuzlu kahve vereceğin kaldı

106
2
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Naci Büyükkal:

Bunlar evliliği çocuk oyunu zannediyor. Kötü kocaya düştü mü vah onların hallerine..

95
5
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Ahmet Çakır:

zehirleseydiniz bari

82
0
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suskun çocuk null:

enteresan seyler

62
0
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Ozan Arık:

Daha önce ölen bile var, damat iyi yırtmış??

54
0
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Taş:

Şu ana kadar çıkarmadıysa ki düşük ihtimal, nikahtan sonra acısını çıkarır damat kesin….

35
2
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CAN Işık:

Saçmalık yaaa

18
1
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ismail Yasin:

antik kuntik işler

15
1
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Murat Bayraktar:

zaten evlenmek yeterince zor.herseyi daha da zorlaştırmak için herşeyi deniyoruz.neden herş3yi kolaylaştırmak varken zorlaştıriyoruz.dünyada bukadar geriye giden bi millet varsa ben bilmiyorum

13
1
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Ender CİBELİK:

suya tuz koymuşlar suyu içince çıkartıyor bunlar ayrılır

10
0
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