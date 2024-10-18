Bu garip 'gelenek' yüzünden damadın gecesi zehir oldu
Bir nişanda 'gelenek' adı altında kahveye konulan karışım, damadın kusmasına neden oldu. Gelin kendini tutamayıp bu duruma gülerken damadın zor anları misafirlerin kameralarına yansıdı.
Nişan töreni sırasında 'gelenek' adı altında hazırlanan kahve karışımı, damadın kusmasına neden oldu. Söz- nişan törenlerinde sık sık uygulanan 'Tuzlu kahve' geleneğini farklı şekilde uygulamaya çalışan bir gelin, kahvenin içine doldurduğu karışımlarla damada zor anlar yaşattı. Görüntü sosyal medyada viral olurken birçok kullanıcı bu geleneğe tepki gösterdi.