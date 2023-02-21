Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı 44'e yükseldi

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde etkili olan sağanak yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketinde hayatını kaybedenlerin 44'e yükseldi.

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde etkili olan sağanak yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketinde hayatını kaybedenlerin 44'e yükseldi.

Brezilya'nın güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışlar Sao Paulo eyaletinde sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı arttı. Eyalet yetkilileri, sel ve toprak kayması felaketinde hayatını kaybedenlerin 44'e yükseldiğini açıkladı. Hayatını kaybeden 43 kişinin Sao Sebastiao kentinden olduğu ifade edildi.

Hükümet, yaklaşık 2 bin 500 kişinin hala yerinden edilmiş veya evsiz olduğunu belirterek, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Rio Karnavalı iptal edildi

Şiddetli sağanak yağışların neden olduğu toprak kayması nedeniyle Sao Sebastiao, Ubatuba, Ilhabela ve Bertioga'da Rio Karnavalı çerçevesinde düzenlenecek kutlamalar iptal edilmişti. - SAO PAULO