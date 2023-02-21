Üye Girişi
Haberi Paylaş

Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı 44'e yükseldi

3. Sayfa Haberleri

Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı 44'e yükseldi

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde etkili olan sağanak yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketinde hayatını kaybedenlerin 44'e yükseldi.

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde etkili olan sağanak yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketinde hayatını kaybedenlerin 44'e yükseldi.

Brezilya'nın güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışlar Sao Paulo eyaletinde sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı arttı. Eyalet yetkilileri, sel ve toprak kayması felaketinde hayatını kaybedenlerin 44'e yükseldiğini açıkladı. Hayatını kaybeden 43 kişinin Sao Sebastiao kentinden olduğu ifade edildi.

Hükümet, yaklaşık 2 bin 500 kişinin hala yerinden edilmiş veya evsiz olduğunu belirterek, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Rio Karnavalı iptal edildi

Şiddetli sağanak yağışların neden olduğu toprak kayması nedeniyle Sao Sebastiao, Ubatuba, Ilhabela ve Bertioga'da Rio Karnavalı çerçevesinde düzenlenecek kutlamalar iptal edilmişti. - SAO PAULO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sao Paulo Brezilya Rio 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title