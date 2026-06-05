Bilecik'te feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Bilecik-Bozüyük-Kütahya kara yolu Kütahya istikameti Akpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 DF 5906 plakalı tır ile seyir halinde olan sürücü Mutlu Atalmış, aracın tekerleğinin patlaması sonucu kontrolü kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada sürücü Mutlu Atalmış olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası Bozüyük-Kütahya kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, bölgede ekiplerin çalışma başlattığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı