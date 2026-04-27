Bozdoğan'da şüpheli ölüm

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 55 yaşındaki Durdane Katırcı, yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu. Şüpheli olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Altıntaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tek başına yaşadığı konteynerde kalan Durdane Katırcı'dan bir süredir haber alamayan komşuları durumu kontrol etmek için eve gitti. İçeri giren komşular kadını yatağında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Katırcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Katırcı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı