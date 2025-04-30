Bozcaada'da Solunum Yetmezliği Çeken Hasta Tıbbi Tahliye Edildi

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde solunum yetmezliği çeken 78 yaşındaki hastanın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirildi.

Bozcaada ilçesinde solunum yetmezliği tanısı konulan hasta C.T. (47) için Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi'nden tıbbi tahliye talebinde bulunuldu. Bozcaada 2 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görevli sağlık ekibi tarafından Bozcaada Sahil Güvenlik iskelesinde Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-908'e alınan hasta C.T.'nin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik botu ile özel bir çimento fabrikası limanına getirilen hasta bilinci açık ve sağ şekilde ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ÇANAKKALE