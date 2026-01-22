Haberler

Bozcaada'da sokaklar göle döndü

Bozcaada'da sokaklar göle döndü
Güncelleme:
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Meteorolojinin uyarıları sonrası başlayan yağış, bölgedeki yaşamı olumsuz etkiledi.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Meteorolojinin uyarılarının ardından öğle saatlerinde Çanakkale il genelinde sağanak yağışı etkili oldu. Etkili olan sağanak yağış Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesinde hayatı felç etti. cadde ve sokaklar adeta göle döndü. - ÇANAKKALE

