Boykot çağrısı yapan Rojda Demirer ve Alican Yücesoy'un hesaplarına erişim engeli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası CHP'nin yaptığı 'boykot çağrısı' kamuoyunda yankı uyandırdı. TRT'nin popüler dizisi Teşkilat kadrosundan Aybüke Pusat'ın çıkarılmasıyla başlayan kriz giderek büyüyor. Tüketim boykotuna destek veren sanatçılara yönelik yaptırımlar devam ederken, oyuncular Rojda Demirer ve Alican Yücesoy'un X (eski adıyla Twitter) hesapları kapatıldı. Instagram hesabından paylaşım yapan Rojda Demirer "Twitlerim amacına ulaşmış demek" yazarken Alican Yücesoy da "Önce X'i boykot etmemiz gerekiyordu belki de" yazdı.

ÜZÜMOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Boykota destek olan Aybüke Pusat, Furkan Andıç ve Boran Kuzum da TRT ve Tabii projelerinden çıkarıldı. Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin ünlü oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu ise gözaltına alındı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ELON MUSK'A ÇAĞRI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erişim engelleri nedeniyle X'e açık çağrı yaptı: "Bu millet cuntacıların medya düzenini yıktı geçti… Erişim engeli taleplerini uygularsanız size ne yapar iyi düşünün!" Özel'in X'teki açıklaması şöyle:Bir darbe girişiminin en önemli ayağı halkın haber alma özgürlüğünü kısıtlamaktır. 19 Mart cuntacıları da RTÜK'ün muhalif kanallara yönelik baskılarıyla yetinmiyorlar.

BTK üzerinden sosyal medyada milletin sesini duyuran muhalif hesaplara, bağımsız haber platformlarına ve yurttaş gazeteciliği yapan profillere erişim engeli getirmeye çalışıyorlar.

@xturkiye ve @GlobalAffairs'e açık çağrımdır: Bu millet cuntacıların medya düzenini yıktı geçti. Bugüne kadar yüzlerce sayfayı "Nasıl olsa anlaşılmaz" diyerek kapattığınızı biliyoruz. Siz bugün antidemokratik uygulamalara alet olursanız, erişim engeli taleplerini uygularsanız bu millet size ne yapar iyi düşünün!"