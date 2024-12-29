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Boşanma Aşamasındaki Koca, Eşini 20 Bıçak Darbesiyle Yaraladı

Boşanma Aşamasındaki Koca, Eşini 20 Bıçak Darbesiyle Yaraladı
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 3 aylık evli olan S.K. ve E.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşerek S.K.'nın eşini ağır yaralamasına yol açtı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, kaçan koca polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 ay önce evlendiği eşini 20'den fazla bıçak darbesiyle ağır yaralayan koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeni Mahalle'de gece saatlerinde meydana gelen olayda, 3 aylık evli olan ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen S.K. (33) ve E.K. (26) arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken S.K., eşi E.K.'yi 20'den fazla bıçak darbesiyle ağır yaralayarak kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kadın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis ekipleri kaçan şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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