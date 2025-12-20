Devrek'te boşandığı eşi tarafından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir kişi, boşandığı eşi tarafından göğsünden ve sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Devrek'in Ağalar Mahallesinde meydana gelen olayda, nedeni henüz bilinmeyen sebepten dolayı boşanmış çift tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde eşi Ö. G tarafından bıçaklanan Salim G isimli vatandaş aldığı bıçak darbeleri ile göğsünden ve sırtından ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri ve emniyet güçleri intikal ederken, ağır yaralanan Salim G. adlı vatandaş ambulansla Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Ö.G. kısa sürede polis tarafından yakalanırken, bıçaklama ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK