Devrek'te boşandığı eşi tarafından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı

Güncelleme:
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, boşanmış bir çift arasında çıkan kavgada, erkek olan taraf göğsünden ve sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından fail kısa sürede yakalandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir kişi, boşandığı eşi tarafından göğsünden ve sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Devrek'in Ağalar Mahallesinde meydana gelen olayda, nedeni henüz bilinmeyen sebepten dolayı boşanmış çift tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde eşi Ö. G tarafından bıçaklanan Salim G isimli vatandaş aldığı bıçak darbeleri ile göğsünden ve sırtından ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri ve emniyet güçleri intikal ederken, ağır yaralanan Salim G. adlı vatandaş ambulansla Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Ö.G. kısa sürede polis tarafından yakalanırken, bıçaklama ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
