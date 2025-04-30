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Bolvadin'de Jandarmadan Kaçak Sigara Baskını

Bolvadin'de Jandarmadan Kaçak Sigara Baskını
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma, iki şahsın iş yerlerinde yaptığı kaçak sigara satışına yönelik düzenlediği operasyonda 105 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma tarafından bir iş yerine düzenlenen baskında 105 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bolvadin ilçesinde Ö.Ü. ve A.S. isimli şahısların kendilerine ait iş yerlerinde kaçak bandrolsüz sigara sattıkları yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti. Ardından şahısların adreslerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 105 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayın ardından şahıslar hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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