Bolu'da feci kazada ağır yaralanan vatandaş hayatını kaybetti

Bolu- Mudurnu kara yolunda otomobil ile minibüsün çarpışmasıyla 1'i ağır 10 kişi yaralandığı kazada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Yüksel hayatını kaybetti.

Kaza, Bolu- Mudurnu kara yolunda Yazılar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 ABY 992 plakalı otomobil, gizli buzlanma nedeniyle yolda ters istikamete döndü. Aynı istikamette seyreden Bolu- Mudurnu arası yolcu taşımacılığı yapan 14 ABF 226 plakalı minibüs, yolda ters dönen otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar ambulanslarda yapılan ilk müdahalenin ardından şehirdeki hastanelere sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Ali Yüksel kaldırıldığı Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU