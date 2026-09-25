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Bolu Mudurnu Bostancılar köyünde hindi kümesindeki yangında bin 800 hindi telef oldu

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Bolu Mudurnu Bostancılar köyünde hindi kümesindeki yangında bin 800 hindi telef oldu
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Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Bostancılar köyünde bir hindi kümesinde çıkan yangında bin 800 hindi telef oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hindi kümesinde çıkan yangında bin 800 hindi telef oldu.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Bostancılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet S.'ye ait içerisinde bin 800 hindinin bulunduğu kümeste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yoğun duman nedeniyle kümeste bulunan bin 800 hindi telef oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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