Bolu Grand Kartal Oteli yangını davasında acılı ailelerden ağır suçlamalar

Bolu Grand Kartal Oteli yangını davasında acılı ailelerden ağır suçlamalar
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Bolu'daki Grand Kartal Oteli yangınında hayatını kaybedenlerin aileleri, duruşmada sanıklara yönelik ağır eleştirilerde bulundu. Acılı anne Azize Gültekin, otel yönetimini suçladı ve en ağır cezayı talep etti.

Bolu'daki Grand Kartal Oteli yangını davasında müşteki beyanları alınmaya devam ediliyor. Faciada aynı aileden 4'ü çocuk 8 kişiyi kaybeden acılı anne Azize Gültekin, "Masum yavrularımı yaktılar. Kendileri (otel yöneticileri) kaçarak, yaktılar" dedi.

Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasının duruşması devam ediyor. 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasının 7'nci gününde müşteki beyanlarına devam edildi. Yangın faciasında ailesinden 8 kişiyi kaybeden avukat Yüksel Gültekin ve Azize Gültekin, müşteki sıfatıyla beyan verdi. Kendisinin konuşmayacağını söyleyen Yüksel Gültekin, "Katil sürüsü uyumayın, 8 evladını kaybetmiş bir anne konuşacak" diyerek salondaki sanıklara seslendi.

Yüksel Gültekin, daha sonra sözü eşi Azize Gültekin'e bıraktı. Gözyaşlarıyla konuşmaya başlayan Azize Gültekin, "Masum yavrularımı yaktılar. Kendileri (otel yöneticileri) kaçarak, yaktılar. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Hakim beyden rica ediyorum, onun vicdanına bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

"Senin de çocuklarının benim yaşadığımı yaşamasını istiyorum"

Yangın faciasında anneleri Ayşemin Elif Doğan'ı kaybeden Mert Altınsır ve Doruk Altınsır da müşteki sıfatıyla duruşmaya katıldı. Mert Altınsır, "Uyumayın. İçeride uyuyacak vaktiniz olacak. Emir burayı dinle, senin de çocuklarının benim yaşadığımı yaşamasını istiyorum. Sende çocuklarının büyüdüğünü cezaevinden gör. Onlar da kimsesiz kalsın" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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