Bolu'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Bolu'da Abant Gölü Milli Parkı yakınlarında meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Yoğun trafikte 3 aracın karıştığı kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bolu-Abant kara yolunda Ömerler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yoğunluk olan güzergahta O.K. idaresindeki 14 ABV 813 plakalı otomobil ve E.Y. yönetimindeki 35 AUD 718 plakalı otomobil yavaşlayan trafikte durdu. Arkalarından gelen M.E.'nin kullandığı 34 GHZ 94 plakalı otomobil duramayarak önündeki E.Y. idaresindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle E.Y idaresindei otomobil de diğer araca çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle bölgede trafik aksarken araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
