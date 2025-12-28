Sağlık ekiplerinin kar mesaisi: Zincir takıp hastaya ulaştılar

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan ambulansın personeli, dondurucu soğuğa rağmen araçlarına zincir takarak hastaya ulaşmayı başardı.

İlçeye bağlı Taşkesti beldesinde etkisini artıran yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara sebep oldu. Gelen ihbar üzerine hastaya müdahale etmek için yola çıkan sağlık ekiplerini taşıyan ambulans da, karla kaplı zeminde ilerlemekte güçlük çekti.

Bir süre sonra kara saplanarak yolda kalan ambulanstaki sağlık personeli, dondurucu soğuğa ve yoğun yağışa rağmen araçtan inerek çalışma başlattı. Lastiklere zincir takarak aracı saplandığı yerden kurtaran ekipler, zorlu mücadelenin ardından yola devam ederek hastaya ulaştı. - BOLU