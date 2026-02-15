Haberler

Bolu'daki kazada hayatını kaybeden kadının kimliği belli oldu

Bolu'daki kazada hayatını kaybeden kadının kimliği belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan 70 yaşındaki Sayime Ercan, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ercan'ın Alzheimer hastası olduğu ve gece saatlerinde ailesi tarafından arandığı öğrenildi.

Bolu'da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden yaşlı kadının kimliği belli oldu.

Kaza, Mudurnu-Bolu karayolu Çepni Köyü mevkiinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına, U.I. idaresindeki 14 ABZ 439 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen kadının, yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölen kadının cenazesi yapılan incelemelerin ardından Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kadının kimliği belli oldu

Yapılan incelemeler sonucunda yaşlı kadının Sayime Ercan olduğu tespit edildi. 70 yaşındaki Ercan'ın Alzheimer hastası olduğu ve ailesi tarafından gece saatlerinde arandığı bilgisine ulaşıldı. Yaşlı kadının yönünü kaybettiği ve Sümer Mahallesi'nden Bolu-Mudurnu yoluna kadar gittiği öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan bile fazla
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi

Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Dünyanın en büyüklerindendi, yüzlerce şubesini kapatıyor

Dev fast food zinciri zor durumda! Yüzlerce şubesini kapatıyor
İngiltere Başbakanı Starmer: Avrupa halkını korumak için savaşmaya hazır olmalı

"Savaşa hazırlık" sinyali: Uçak gemilerini oraya konuşlandıracağız
Bahar havası kısa sürecek! Tarih verildi, sağanak geliyor

Bahar havası bitiyor! Tarih belli, her şey tepetaklak olacak
Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi

Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti

Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti
Ev satışında yeni dönem resmen başladı! Cezası 100 bin TL'ye kadar çıkıyor

Yeni dönem başladı! Aman dikkat, cezası 100 bin TL'ye kadar çıkıyor