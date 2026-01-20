Haberler

Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Güncelleme:
Bolu'da emniyet ve jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda kokain, esrar ve bonzai ele geçirildi. 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bolu'da emniyet ve jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda kokain, esrar ve bonzai ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bolu'da huzur ve güvenliğin sağlanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 12-18 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmalarda, 127,93 gram kokain, 19,52 gram esrar, 4,17 gram bonzai ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin 6 adrese gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

