Bolu'da Trafik Polisi Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Bolu'nun Mengen ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken kontrolünü kaybeden trafik polisi, geçirdiği kaza sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Mengen-Zonguldak kara yolu Dorukan Tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan trafik polisi Talha Uluadaoğlu (27), motosikletiyle Devrek istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 50 metre sürüklenen Uluadaoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Uluadaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Uluadaoğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU